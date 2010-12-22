БЮТ: Венецианская комиссия признала власть в Украине нелегитимной

В БЮТ заявляют, что их позиция относительно нелегитимности власти подтверждена Венецианской комиссией.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении БЮТ, Венецианская комиссия раскритиковала и признала незаконными практически все шаги, предпринятые Президентом Виктор ЯНУКОВИЧЕМ на пути к концентрации в своих руках неограниченной власти: начиная с незаконного формирования коалиции, завершая изменениями в Конституцию и манипуляциями с датой ближайших парламентских выборов.

“Вердикт Венецианской комиссии – самого авторитетного органа по вопросам конституционного права в Европе – относительно конституционной ситуации в Украине дает все основания считать нынешнюю украинскую власть нелегитимной, то есть незаконной”, - считают в БЮТ.

По данным БЮТ, в выводах Венецианской комиссии говорится, что „нынешнее конституционное поле государства, основанное на решении Конституционного Суда, не имеет достаточной легитимности, которая может быть достигнута лишь в результате обычной конституционной процедуры внесения изменений в Конституцию в Верховной Раде”.

Согласно выводам, объявленным на заседании Венецианской комиссии 17 декабря, нелегитимность Президента и Верховной Рады вытекает из того, что они были избраны на основании конституционных положений, которые в настоящее время признаны Конституционным Судом недействительными. В частности, Президент Украины теперь имеет намного больше полномочий, чем предусматривалось на тот момент, когда за него голосовали граждане.

«Возобновление по решению Конституционного Суда Украины варианта Конституции 1996 года ставит вопрос о легитимности действий в прошлом, поскольку институты в Украине работали на протяжении нескольких лет на основе конституционных норм, позже признанных неконституционными. Это также ставит вопрос легитимности относительно действующих государственных институтов, поскольку и Президент, и парламент были избраны в соответствии с конституционными нормами, которые больше не признаются действительными. Президент Украины, после этого решения, имеет намного больше полномочий, чем могли предусмотреть избиратели, когда он избирался...», - говорится, среди прочего, в выводе „О конституционной ситуации в Украине», обнародованном Венецианской комиссией, проинформировали в БЮТ.

“Иначе говоря, Комиссия признала, что украинцы, избирая ЯНУКОВИЧА, не наделяли его тем объемом власти, который он получил после решения Конституционного Суда”, - отмечается в сообщении.

Также, по данным БЮТ, Венецианская комиссия поставила под сомнение и законность нового закона „О Кабинете министров”, принятого в развитие изменений в Конституцию. Пункт 61 вывода четко отмечает, что предоставленное данным законом право Президенту назначать заместителей министров является „новшеством, выходящим за пределы Конституции 1996 года”.

Еще одним важным выводом Венецианской комиссии, который, по мнению БЮТ, свидетельствует о нелегитимности центральных государственных органов, является то, что их деятельность «в данное время базируется на основе правил, измененных судом, а не на правилах, измененных Верховной Радой Украины как демократическим легитимным органом».

Комиссия отмечает, что конституционный строй в стране должен устанавливать демократически избранный парламент, а не суд. Конституционные суды по своей правовой природе управляются Конституцией и не могут стоять над ней. Поэтому реформирование политической системы, осуществленное с грубым нарушением общепринятой конституционной процедуры внесения изменений в Основной Закон, как отмечает Венецианская комиссия, нельзя считать легитимным.

Кроме того, отметили в БЮТ, п.23 выводов Венецианской комиссии четко говорит, что изменения в Регламент ВР, принятые в феврале 2010 года, которые позволили сформировать коалицию из отдельных депутатов „противоречит статье 83 Конституции, согласно которой правящая коалиция в Верховной Раде должна быть „сформована „коалицией депутатских фракций”, а не отдельных депутатов”.