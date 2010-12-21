Луценко: «поздравляю вас, соврамши», господа из пресс-службы ГПУ

Лидер «Народной самообороны», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО опровергает сообщение Генеральной прокуратуры о том, что он отказывается знакомиться с материалами уголовного дела у следователя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», по словам Ю.ЛУЦЕНКО, пресс-служба Генпрокуратуры в очередной раз распространила ложную информацию о нем.

«Я регулярно появляюсь в Следственное управление Генеральной прокуратуры, в том числе и после предъявления мне обвинение 13 декабря», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Другое дело, что до конца прошлой недели 11 следователей по особо важным делам так и не смогли предоставить мне прошитое и скомплектованное уголовное дело, о чем было составлено заявление 16 декабря мной и моим адвокатом», - отметил он.

Экс-министр также добавил, что «следователь был лично поставлен в известность о невозможности ознакомления мной с материалами дела 20 декабря в связи с участием моего адвоката в другом уголовном деле – Богдана ДАНИЛИШИНА, к которому его после длительных незаконных отказов, наконец, допустила ГПУ».

«Так что, как писал легендарный Булгаков, – «поздравляю вас, соврамши», господа из пресс-службы ГПУ», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Вся поспешность заявлений этого ведомства в отношении ЛУЦЕНКО при многолетних затягиваниях других действительно самых резонансных дел объясняется просто – есть политический заказ максимально быстро, пусть и незаконно, провести до Нового года ознакомление с 24-мя томами творчества следователей, так же в «темпе польки» за 2 месяца провести суд, чтобы успеть осудить политика для недопущения его участия в выборах в Верховную Раду Украины», - резюмировал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Генпрокуратуре заявили, что не исключают ареста Ю.ЛУЦЕНКО, если он будет препятствовать передаче в суд материалов по возбужденному против него уголовному делу.

В ГПУ отметили, что Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника МВД Леонида ПРИСТУПЛЮКА. Однако, несмотря на то, что обвиняемому Ю.ЛУЦЕНКО еще 13 декабря объявлено об окончании досудебного следствия, он до 20 декабря ни разу не прибыл к следователю для ознакомления с материалами дела, заявили в Генпрокуратуре. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО в печатных СМИ и по телевидению дает определенные комментарии по поводу этого уголовного дела, добавили там.

По мнению ГПУ, такое поведение обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о преднамеренном затягивании им сроков по уголовному делу и делает невозможным направление его в суд.

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины предлагает Ю.ЛУЦЕНКО немедленно прибыть к следователю для ознакомления с делом или для составления протокола об отказе знакомится с материалами.

В случае дальнейшего уклонения Ю.ЛУЦЕНКО от явки к следователю и злоупотребления своими процессуальными правами обвиняемого Генеральной прокуратурой будет решен вопрос о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, отмечается в сообщении.

Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение “в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц” и "в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия”. Уголовное дело касается устройства на работу и присвоения званий бывшему водителю Ю.ЛУЦЕНКО Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что власть выдвинула ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.