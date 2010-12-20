Брату генпрокурора дали кресло в Высшем спецсуде

Высший совет юстиции назначил родного брата генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ Николая ПШОНКУ заместителем председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало большинство членов Высшего совета юстиции.

Кроме того, члены ВСЮ сегодня на своем очередном заседании назначили на административные должности 16 судей.

В частности, судья Ирина МАМОНТОВА назначена председателем Оболонского суда столицы. Следует отметить, что в этом суде проходит процесс над бывшим председателем Львовского апелляционного административного суда Игорем ЗВАРИЧЕМ, который обвиняется в получении взяток в особо крупных размерах.