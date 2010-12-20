Ефремов предлагает Литвину разобраться в ВР без СБУ и милиции

Лидер фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВ предложил председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ собрать «у себя в кабинете» лидеров фракций парламента и договориться о дальнейшей работе в связи с событиями в парламенте 16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета.

По словам А.ЕФРЕМОВА, нужно провести «довольно откровенный разговор по процессам, которые происходят в ВР, и попытаться самим найти ответы на те вопросы, как нам дальше строить свою работу».

«Ни прокуратура, ни СБУ, ни милиция, никто другой к нам не придет с улицы и не расскажет, как нам жить здесь, если мы сами не обустроим свою семью», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.