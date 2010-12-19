В Сумах гаишники поздравили в больнице детей, которые попали в ДТП

В Сумах сотрудники ГАИ присоединились к акции «Святой Николай путешествует по Украине» и посетили ортопедическое отделение областной детской клинической больницы, где поздравили детей, пострадавших в дорожно-транспортных приключениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГАИ УМВС Украины в Сумской области.

Стражи порядка не только напомнили детям, попавшим в беду на проезжей части, о правилах безопасности на дорогах, но и подарками доставили им радость. Чтобы помочь маленьким пациентам выучить правила движения, сотрудники ГАИ провели для них театрализованный урок-праздник, завершившийся вручением сладостей, фруктов и тематических детских книжечек.

Кроме жертв ДТП сотрудники облуправления ГАИ посетили и детей-сирот: подшефными инспекторов являются воспитанники школы-интерната имени Александры Деревской в Ромнах. Маленькие воспитанники интерната тоже получили и подарки, и напоминания о безопасности на дороге.