Ахметов: в детстве меня учили – даже если достается, не жаловаться
Нардеп напомнил, дерутся не только в ВР
Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ считает, что украинские парламентарии должны решить, драться им дальше в Верховной Раде или нет.
Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами на стадионе «Донбас Арена» в Донецке, передает корреспондент УНИАН.
Комментируя последние события в Верховной Раде и драку депутатов, Р.АХМЕТОВ сказал, что «сегодня нельзя искать виноватых, а надо прийти к мирному разрешению ситуации».
«Вы знаете, что я думаю? Драки никого не красят. Но я бы не хотел говорить, кто там больше прав, кто - меньше, кто там больше виноват, кто – меньше», -добавил Р.АХМЕТОВ.
Он напомнил, что подобные события с драками происходят и в парламентах других стран.
«Это ведь не только в парламенте у нас происходит. Во всех парламентах происходит: и в Великобритании и так далее, и это не хорошо», - отметил бизнесмен.
Он еще раз подчеркнул, что правды здесь искать не стоит. «В детстве меня учили так – не жаловаться, даже если нам достается, если получили мы, чтобы не жаловались», - пояснил Р.АХМЕТОВ.
Он посоветовал депутатам-оппонентам собраться и решить, как дальше мирно сосуществовать и работать. «А по большому счету, я думаю, что все должны собраться, должны подумать, как жить дальше. В итоге – драться дальше , или не драться», - сказал бизнесмен.
По его словам, «нужно найти красивое, достойное решение, как жить дальше».
На замечание журналистов, не просят ли коллеги его помощи, он с улыбкой иронично ответил: «Иногда я чувствую, что приду. А если дело так пойдет дальше, я чувствую, что надо помочь коллегам».