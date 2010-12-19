Ахметов: в детстве меня учили – даже если достается, не жаловаться

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ считает, что украинские парламентарии должны решить, драться им дальше в Верховной Раде или нет.

Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами на стадионе «Донбас Арена» в Донецке, передает корреспондент УНИАН.

Комментируя последние события в Верховной Раде и драку депутатов, Р.АХМЕТОВ сказал, что «сегодня нельзя искать виноватых, а надо прийти к мирному разрешению ситуации».

«Вы знаете, что я думаю? Драки никого не красят. Но я бы не хотел говорить, кто там больше прав, кто - меньше, кто там больше виноват, кто – меньше», -добавил Р.АХМЕТОВ.

Он напомнил, что подобные события с драками происходят и в парламентах других стран.

«Это ведь не только в парламенте у нас происходит. Во всех парламентах происходит: и в Великобритании и так далее, и это не хорошо», - отметил бизнесмен.

Он еще раз подчеркнул, что правды здесь искать не стоит. «В детстве меня учили так – не жаловаться, даже если нам достается, если получили мы, чтобы не жаловались», - пояснил Р.АХМЕТОВ.

Он посоветовал депутатам-оппонентам собраться и решить, как дальше мирно сосуществовать и работать. «А по большому счету, я думаю, что все должны собраться, должны подумать, как жить дальше. В итоге – драться дальше , или не драться», - сказал бизнесмен.

По его словам, «нужно найти красивое, достойное решение, как жить дальше».

На замечание журналистов, не просят ли коллеги его помощи, он с улыбкой иронично ответил: «Иногда я чувствую, что приду. А если дело так пойдет дальше, я чувствую, что надо помочь коллегам».