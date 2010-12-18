Азарову подарили джип темно-красных роз

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ подарили на день рождения, которое он отмечал 17 декабря, джип-"кубик" темно-красных роз.

Как передает издание “Сегодня”, пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО заявил, что цветы Н.АЗАРОВУ подарили сотрудники Кабинета министров.

"Но только цветы, машину мы ему не дарим", - уточнил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, свой день рождения премьер-министр провел, как и обычный день.

"В 8:30 Николай Янович был в своем кабинете. Аппарат Кабмина поздравил его цветами. АЗАРОВ любит книги, поэтому дарили печатные издания, в том числе достаточно редкие. Например, воспоминания премьер-министра России графа Витте", - отметил пресс-секретарь.

"Также мы сумели разыскать экземпляр калужской областной газеты от 17 декабря 1947 года (в этот день в Калуге родился Н.АЗАРОВ). В ней - статья о том, что именно 17 декабря по всему Союзу упразднили карточную систему выдачи товаров и начали денежную реформу", - сообщил пресс-секретарь премьера.