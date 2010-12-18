Королевская предлагает чиновникам прекратить «кошмарить» бизнес

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2011 год сократить расходы на чиновников и направить эти средства на социальные нужды.

В эфире ток-шоу «Шустер Live» на телеканале «Украина» Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Если целью бюджета было напугать кризис своей неадекватностью, то это у наших чиновников получилось! Ведь практически все деньги, которые заработают трудящиеся нашей страны, будут потрачены на содержание чиновников».

Глава парламентского комитета отметила, что после изучения показателей госбюджета и анализа, на что чиновники собираются потратить деньги, которые собираются со всей страны, ей стало понятно, почему в 2011 году богатые станут богаче, а бедные беднее: «Деньги в бюджете есть – вопрос только в том, как их собираются тратить. К примеру, расходы на Кабмин в следующем году увеличиваются почти на 350 млн. грн. За эти деньги можно было бы купить более 1000 социальных квартир для малоимущих, 1866 автобусов для инвалидов, и 30 тыс. человек оздоровить в Крыму. Мы предлагаем сократить аппетиты чиновников и передать деньги тем, кто в них больше нуждается!».

По ее данным, на реконструкцию санатория «Хрустальный», в котором отдыхают высшие чиновники страны, выделяется 12 млн. грн. При этом на обеспечение жильем воинов-интернационалистов предусмотрена сумма на 20 млн. меньше, чем в текущем году. Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила «перебросить» деньги с санатория и обеспечить воинов жильем.

«Расходы на перевозку высших государственных руководителей Украины в следующем году будут увеличены на 65 млн. грн. При этом на 51 млн. грн. сокращены одноразовые выплаты ветеранам войны и труда. Разве это справедливо?, - задала вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Мы предлагаем поменять эти статьи расходов местами и направить деньги на поддержку ветеранов».

Народный депутат отметила, что проектом бюджета на 2011 год предусмотрено увеличить расходы на здравоохранение в целом по стране всего на 5%. «При более детальном рассмотрении оказалось, что на клинику «Феофания», в которой лечатся все министры и депутаты, финансирование увеличено на 45%, а финансирование «верхней клиники» в Феофании станет больше еще на 15%, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - При этом на 14 млн. грн. сокращаются расходы на лечение наших граждан за рубежом. Речь идет о тех случаях, когда отечественная медицина бессильна, и спасти человека можно только за границей. Мы предлагаем деньги с «Феофании» перекинуть на эту статью расходов».

Глава Комитета Верховной Рады считает неоправданным увеличение на 60 млн. грн. затрат на содержание ВИП-санаториев для элиты, и при этом сокращение на 58 млн. грн. средств, направляемых на борьбу с туберкулезом и СПИД. «Так может, стоит все-таки эти статьи в бюджете поменять местами?», – задала Н.КОРОЛЕВСКАЯ вопрос аудитории, и была поддержана бурными аплодисментами.

Также присутствующие в студии поддержали предложение Н.КОРОЛЕВСКОЙ более 3 млрд. грн., которые в проекте бюджета предусмотрены на финансирование силовых структур, направить на ремонт более 14,5 тысяч детских садов по всей стране. «При этом каждый садик в Украине получит по 210 тыс. грн. Сегодня это было бы намного более актуальным», - считает народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также озвучила предложение предпринимателей направить 3,6 млн. грн., заложенных в проекте бюджета на поддержку предпринимательства, на покупку новогодних подарков для детей-сирот. «Таким образом мы сделаем доброе дело и порадуем более 100 тысяч детей, оставшихся без родителей. А предприниматели сами заработают эти деньги. Главное, чтобы чиновники перестали их "кошмарить", - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.