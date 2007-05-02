Цушко просит Ющенко, Януковича и Мороза о защите

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что находится вне политики, выполняет важную функцию сдерживания и обеспечения законности и правопорядка в государстве. На этом акцентируется в письме за подписью министра Василия ЦУШКО к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру, текст которого передан УНИАН.

Как отмечается в письме, МВД владеет информацией относительно подготовки некоторыми чиновниками от власти и отдельными политическими силами акции по дискредитации руководства МВД.

В письме предупреждается, что «акции будут реализованы в виде обвинений в непрозрачном и коррумпированном назначении на руководящие должности. В частности, подготовлены публикации о якобы получении взяток за назначение руководителей в органах МВД».

“Министерство внутренних дел видит в этом подготовку отдельных политических сил к устранению от выполнения своих обязанностей руководства МВД Украины – чуть ли не единственного на сегодня силового ведомства, обеспечивающего стабильность и покой в государстве", - акцентирует министр В.ЦУШКО.

По его мнению, “цель организаторов - дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе, путем разрушения основ законности действий органов внутренних дел".

В письме отмечается, что «сегодня не всем политическим силам нравится линия руководства МВД Украины, направленная на недопущение провокаций и силового противостояния на улицах Киева и в государстве между сторонниками парламентской коалиции и оппозиции и курс на деполитизацию органов внутренних дел».

«В Министерстве внутренних дел введена система коллегиального, прозрачного и публичного назначения руководителей подразделений, в том числе, областных. Аналогичная прозрачность обеспечена и при присвоении очередных званий. Таким образом, созданы условия для избежания каких-либо проявлений коррупции и лоббизма», - говорится в письме к руководителям государства.

Министерство внутренних дел призвало руководство государства “поддержать его в усилиях по выполнению обязанностей по защите конституционных прав и свобод граждан Украины”.