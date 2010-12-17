Квасневский думает, что ЕС таки пригласит Украину и Турцию

Европейский Союз в ближайшие годы для своего дальнейшего развития и сохранения сильной позиции в мире будет вынужден просить Украину и Турцию присоединиться к объединению.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ на международной конференции в Варшаве.

Он отметил, что демографический и экономический потенциал этих двух государств станет необходимым для достойной конкуренции Евросоюза с другими мировыми лидерами, в частности, с США и Китаем.

А.КВАСНЕВСКИЙ положительно оценил стремление властей Польши и Украины улучшить отношения с Россией, которая, по его словам, также все больше склоняется к более активной евроатлантической интеграции.

Это, по его мнению, лишь увеличивает евроинтеграционные шансы Украины.

Он также отметил, что Украина является образцом введения европейских демократических принципов среди бывших стран Советского союза.

“Хочу вам сказать с полной уверенностью, что Украина – что касается внедрения европейских стандартов - является наиболее развитым государством к востоку от Польши”, - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

По его убеждению, Украина обязательно вступит в Евросоюз, однако это будет нуждаться в значительных усилиях.