Новый мэр Москвы Собянин сегодня прилетает в Киев

17-18 декабря Киев с рабочим визитом посетит мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, ССОБЯНИН должен прибыть в Киев сегодня вечером. В ходе визита планируется встреча с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ, а также не исключена встреча с руководством Украины.

«Это первая заграничная поездка новоназначенного мэра Москвы, что в очередной раз подчеркивает стратегические украинско-российские отношения», - сказал собеседник агентства