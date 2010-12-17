Грач: Симоненко делает то, что ему велят на Банковой

Депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ заявляет, что крымские коммунисты изберут себе то руководство, которое они, а не верхушка Компартии, считают нужным.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Коммунисты Крыма - достаточно серьезно организованная политическая сила, отстаивающая свою позицию. У нас есть своя точка зрения, у нас есть возможность, да, в пределах устава, (избрать) то руководство, которое посчитаем мы (нужным), а не какие-то приезжие из Киева. Они и жизни-то не знают по большому счету: кабинеты-машинки, кабинеты-машинки и делить дивиденды - вот их удел», - заявил Л.ГРАЧ.

Он исключил вариант развития событий, при котором все члены крымской организации КПУ сложат партбилеты в знак протеста против действий центрального руководства партии. «Я буду категорически против и буду призывать, чтобы разброда и шатания и выхода из рядов партии не было. Мы не слабая партийная организация, которая такими методами должна действовать», - подчеркнул Л.ГРАЧ.

Он назвал прогнозируемым решение руководства КПУ о его исключении из партии. «Люди, которые практически превратились в нуворишей от капитала, прикрываясь и эксплуатируя коммунистическую структуру, обманывая граждан Украины своей демагогией, пошли на то, чтобы таким образом расквитаться не со мной, а отвлечь внимание общественности и членов партии от тех делишек, которые они творят», - сказал народный депутат.

Л.ГРАЧ заявил, что руководство КПУ, в частности Петр СИМОНЕНКО, последние годы «семимильными шагами» двигалось «в сторону олигархии» и делало то, что «им велели в кабинетах, как на Банковой, так и на Грушевского».

На вопрос, является ли решение о роспуске рескома КПУ законным, депутат ответил: «По большому счету - нет», поскольку, по его словам, комитет не нарушал ни программу партии, ни ее устав. «И нарушить не может! Это надо было принять такие решения, которые бы гласили, скажем, отказываемся от выполнения программы партии», - сказал Л.ГРАЧ.

«А то, что они меня из членства исключили, - им не по зубам меня не считать коммунистом, потому что я по убеждениям был, есть и буду коммунистом. Более того, я ведь сегодня возглавляю общественный совет по защите конституционных прав Автономной республики Крым, куда входят многие вопросы, в том числе и программного порядка Компартии, так что я свою активность не намерен останавливать», - сказал Л.ГРАЧ.

«Групповщинка, которая (ставит) свои интересы выше партийных, выше общественных, в экстазе понапринимала решений, а теперь на всю Украину - это не мне позор, люди честные и порядочные знают, за что на меня спустили гонения, это для них позор», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря постановил исключить Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Эти решения последовали за решением внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.