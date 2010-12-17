Наша Украина возмущается «бандитским побоищем» (заявление)

«Наша Украина» требует от Генеральной прокуратуры расследования действий всех участников драки в парламенте 16 декабря.

Как говорится в переданной агентству УНИАН заявлении партии, “мы выражаем возмущение бандитским побоищем, устроенным депутатами от Партии регионов в зале заседаний Верховной Рады Украины. Страна стала свидетелем даже не столкновения, а проведения бандитских разборок, которые выходят за всякие границами. Это позорит не только участников драки, но и унижает Верховную Раду как институт, где свою позицию доказывают не аргументами, а кулаками и стульями”.

“Наша Украина” требует от Генеральной прокуратуры тщательного и объективного расследования действий всех участников драки. “Те, кто ломает своим коллегам кости, разбивает лицо, доводит до больницы, должны отвечать перед законом. Расследование этого дела будет тестом для прокуратуры – сможет ли она стать над политическими склонностями, или будет исповедовать подход «для друзей – все, для врагов - закон». Другим тестом для прокуратуры станет рассмотрение дела, которое стало поводом к вчерашней драке”.

Также “Наша Украина” требует прозрачного рассмотрения всех дел, возбужденных нынешней властью против бывших чиновников с обвинениями в нецелевом использовании бюджетных средств.

В “Нашей Украине” отмечают, что всегда выступали за “открытость бюджетного процесса. Мы требовали этого и у правительства ЯНУКОВИЧА, и у правительства ТИМОШЕНКО, и сейчас требуем у правительства АЗАРОВА. Именно поэтому мы требуем во время рассмотрения бюджета на 2011 год в парламенте отчета правительства по использованию бюджетных средств в текущем году. Это нужно сделать сейчас, чтобы через четыре года нынешним чиновникам не пришлось также ходить в прокуратуру и объяснять, куда были потрачены бюджетные средства”.