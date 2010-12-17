Литвин: не будет Верховной Рады - не будет страны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что вчера ему поступила докладная записка, в которой было указано, что народные депутаты «заносят в сессионный зал цепи, замки, металлические прутья». В.ЛИТВИН сообщил, что в докладной записке речь шла о народном депутате из фракции «БЮТ-Батьківщина» Евгении ДОБРЯКЕ, который принес в сессионный зал «несколько предметов, замотанных в мешковину, извне похожих на монтировки».

Демонстрируя депутатам цепи и железные пруты, В.ЛИТВИН спросил: «Какое это имеет отношение к депутатской деятельности?».

Он подчеркнул, что таким образом в государстве окончательно разрушается парламентаризм.

«И понятно, что я, как председатель Верховной Рады, несу полную ответственность за людей, которые вчера пострадали», - сказал спикер.

По его словам, «не пострадали лишь организаторы этих акций».

В.ЛИТВИН отметил, что пытался вчера найти компромисс между большинством и оппозицией, но фракция «БЮТ-Батьківщина» не соглашалась ни на какие предложения. По его словам, он даже предлагал зайти в сессионный зал и попробовать голосовать за постановление, в котором речь шла бы об обращении в Генеральную прокуратуру относительно возможности пересмотреть решение о подписке о невыезде для лидера “БЮТ-Батьківщини” Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, В.ЛИТВИН подчеркнул, что народные депутаты после себя в сессионном зале оставляют рабочие места в таком виде, что они похожи, «в худшем случае, на стойло у плохого хозяина».

По мнению председателя ВР, события, подобные вчерашним, в парламенте могут происходить потому, что «все выходки, которые происходили здесь, сходят с рук». «И разрушается Верховная Рада Украины, как последнее прибежище демократии. Ну, не будет же Верховной Рады, не будет страны», - сказал он.

В.ЛИТВИН считает, что «преследуются другие цели – та война, которая продолжается после президентской кампании, она не закончилась, она набирает новые обороты, и нам нужно остановиться».

«И жаль, что народные депутаты ушли из сессионного зала, давайте примем решение – проведем депутатское собрание, давайте остановимся в этом раже. И, в конце концов, мы должны понять, что мы ответственны за страну», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР призвал, чтобы «улеглись все эмоции».

«Не украшает страну то, которое происходило и происходит», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.

Однако все входные двери в зал были разблокированы, Депутаты от ПР ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” забрала “скорая помощь”.