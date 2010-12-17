Бютовцы сняли побои и идут в Генпрокуратуру

Депутаты БЮТ обратятся в Генпрокуратуру с требованием привлечь депутатов Партии регионов к ответственности за драку в Верховной Раде.

Об этом заявил заместитель главы фракции БЮТ-Батькивщина Сергей Соболев, сообщает пресс-служба Блока.

"Депутаты нашей фракции, которые зверски были избиты депутатами Партии регионов, уже сняли побои, и мы обязательно обратимся к криминалистам, а также в соответствующие органы, в частности в ГПУ, чтобы те, кто совершил преступление, обязательно были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

"Тем более, что есть все документы, есть видеосъемка, фотографии, подтверждающие факт безжалостного избиения конкретными депутатами ПР депутатов нашей фракции", - отметил Соболев.

Также он заявил, что фракция будет требовать, чтобы спикер Владимир Литвин лично понес ответственность, поскольку вероятно именно он давал приказ службе охраны открыть все доступы для депутатов Партии регионов в сессионный зал со стороны кулуаров спикера, "в результате чего и было совершено зверское нападение".

Как известно, в результате вечернего штурма трибуны "регионалами" сильно пострадало несколько БЮТовцев.

Так, в больницу попали депутаты от БЮТ Гнаткевич, Василий Кравчук, Владимир Бондаренко и Михаил Волынец.

Волынец получил травму головы, Гнаткевич по состоянию на вечер четверга находился в тяжелом состоянии.

Украинская правда