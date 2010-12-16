ЕНП осуждает преследование Тимошенко

Европейская народная партия осуждает политически мотивированные действия украинской власти против лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам после завершения саммита ЕНП президент партии Вильфред МАРТЕНС.

«Председательство осудило сегодня эскалацию политически мотивированных действий власти против оппозиции и ее лидера Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Президент ЕНП добавил, что партия глубоко обеспокоена вчерашними обвинениями, выдвинутыми Ю.ТИМОШЕНКО, а также ограничениями на ее перемещение.

«ЕНП вынуждена была сегодня снова вмешаться в ситуацию в Украине», - подчеркнул В.МАРТЕНС.