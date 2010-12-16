Депутаты из фракции “БЮТ-Батьківщина” покинули зал парламента
20:40, 16 декабря 2010Политика
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Медики вынесли Юрия Гнаткевича
Народные депутаты из фракции “БЮТ-Батьківщина” покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в данное время в зале остались депутаты от Партии регионов.
Они стоят в президиуме и возле трибуны Верховной Рады, некоторые “регионалы” сидят на своих рабочих местах.
Врачи “скорой помощи” также ушли из зала.
Перед этим медики на носилках вынесли из зала “бютовца” Юрия ГНАТКЕВИЧА, у которого, по некоторым неподтвержденным данным, врачи зафиксировали давление 280 на 100.
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