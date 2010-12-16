Окровавленному депутату-бютовцу вызвали "скорую"

В Верховную Раду Украины прибыла “скорая помощь”, избили народного депутата Михаила ВОЛЫНЦЯ (фракция «БЮТ-Батьківщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, у него голова в крови.

М.ВОЛЫНЕЦ сообщил журналистам, что его ударил один из депутатов от Партии регионов.

«Ударил сверху по голове столиком с метровой высоты», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

«Разбита голова, рана здесь большая, и не чувствую челюсти», - добавил он.

В то же время, М.ВОЛЫНЕЦ не назвал фамилию ударившего его народного депутата.