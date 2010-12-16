Окровавленному депутату-бютовцу вызвали "скорую"
19:36, 16 декабря 2010Политика
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"Ударил сверху по голове столиком"
В Верховную Раду Украины прибыла “скорая помощь”, избили народного депутата Михаила ВОЛЫНЦЯ (фракция «БЮТ-Батьківщина»).
Как передает корреспондент УНИАН, у него голова в крови.
М.ВОЛЫНЕЦ сообщил журналистам, что его ударил один из депутатов от Партии регионов.
«Ударил сверху по голове столиком с метровой высоты», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.
«Разбита голова, рана здесь большая, и не чувствую челюсти», - добавил он.
В то же время, М.ВОЛЫНЕЦ не назвал фамилию ударившего его народного депутата.
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