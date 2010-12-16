Турчинов думает, что ГПУ будет шить ему дело десятилетней давности

Первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что Генеральная прокуратура Украины может возбудить против него уголовное дело за акцию "Украина без Кучмы".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, такое предположение он сделал в эфире радио "Свобода".

"Думаю, власть пойдет на то, чтобы реанимировать дела "Украина без Кучмы" или "Восстаний, Украина!", потому что реальных обвинений относительно моей деятельности на должности первого вице-премьер-министра Украины они не смогли придумать", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2000 года, после того как в Верховной Раде были обнародованы "пленки Мельниченко", представители оппозиции создали комитет защиты Конституции "За Украину без Кучмы".

15 декабря 2000 года организация начала акцию гражданского неповиновения "Украина без Кучмы": в Киеве на Майдане Незалежності были установлены палатки, ежедневно проходили митинги.

Кульминацией акции стали события 9 марта 2001 года, когда возле Администрации Президента произошли столкновения между оппозиционерами и милицией. Среди задержанных оказались члены УНА-УНСО, в частности тогдашний лидер УНА-УНСО Андрей ШКИЛЬ. Десять человек были обвинены в организации массовых беспорядков и осуждены к заключению на срок от двух с половиной до трех с половиной лет. А.ШКИЛЬ провел в СИЗО 13 месяцев. Выйти на свободу он смог благодаря мандату народного депутата, который получил, находясь под арестом, в результате победы на выборах в 121-ом мажоритарном округе (Львовская область). В 2003 году ПАСЕ признала арестованных участников акции 9 марта политическими узниками.

14 декабря 2010 года в СМИ появилась информация о возобновлении расследования дела организаторов акции гражданского неповиновения "Украина без Кучмы".