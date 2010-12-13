Соцпартия: вожди КПУ проявили политическую близорукость

Отстранение депутата Верховной Рады Леонида ГРАЧА от руководства Крымской организацией Коммунистической партии негативно отразится на рейтинге коммунистов в целом по Украине, а особенно в Крыму, считает председатель контрольной комиссии крымского рескома Социалистической партии Александр ДАНИЛЮК.

«Это большая политическая ошибка Петра СИМОНЕНКО, последствия которой КПУ ощутит в самое ближайшее время. Леонид ГРАЧ при всех своих недостатках продолжает оставаться заметной фигурой на политическом небосклоне не только Крыма, но и Украины. Расправа над ним аморальна и является проявлением политической близорукости вождей КПУ», - уверен А.ДАНИЛЮК, говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Крымской СПУ.

По мнению социалиста, найти достойную замену Л.ГРАЧУ коммунистам в Крыму вряд ли удастся.

«При всех разногласиях Леонида Ивановича с СПУ, решение ЦК КПУ крымскими социалистами воспринимается как предательство идейно убежденного, идеологически последовательного лидера и человека. И это в преддверии судьбоносных для всех левых сил выборов в ВР Украины», - заявил А.ДАНИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, объединенный пленум центрального комитета и центральной контрольной комиссии Компартии 11 декабря решил вывести Л.ГРАЧА из состава ЦК и освободить его от должности первого секретаря Крымского рескома КПУ «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Сам народный депутат пока не комментирует это.

На 14 декабря созван внеочередной пленум Крымского рескома КПУ для обсуждения кадровых вопросов руководства партии и принятия организационных решений.

Как известно, Л.ГРАЧ критиковал П.СИМОНЕНКО за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.