Янукович указом определил приоритеты во внешней политике

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил усовершенствовать внешнюю политику государства с целью противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности

Об этом идет речь в указе В.ЯНУКОВИЧА от 10 декабря, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября “О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году”. Текст документа размещен на сайте главы государства.

Исходя из комплексного анализа вызовов и угроз национальной безопасности Украины в 2011 году, Президент поручил Кабинету министров принять дополнительные меры для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом включительно с созданием углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли; заключения соглашений о свободной торговле с Содружеством Независимых Государств, Канадой и другими перспективными торговыми партнерами.

Также поставлено задание в месячный срок внести предложения относительно учреждения института специального уполномоченного Президента Украины по вопросам договорно-правового обеспечения государственной границы Украины; определить приоритетные направления взаимодействия Украины с НАТО и предусмотреть финансирование соответствующих мероприятий во время подготовки проекта закона о государственном бюджете Украины на 2011 год.

Министерству иностранных дел поручено в месячный срок подать проект указа Президента относительно стратегических приоритетов внешнеполитической деятельности на период до 2015 года; проект плана мероприятий по урегулированию проблемных вопросов украинско-молдавских отношений; предложения относительно мероприятий, направленных на усиление позиции Украины в приднестровском урегулировании и активизацию диалога с партнерами в формате «5+2» с учетом национальных интересов Украины; проанализировать вместе с Министерством обороны участие Украины в международных миротворческих операциях и подать Президенту соответствующие предложения; разработать вместе с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и подать в установленном порядке проекты указов Президента о концепции отношений Украины с Румынией, а также о программе комплексных мероприятий по решению проблемных вопросов украинско-румынских отношений и противодействия угрозам национальной безопасности Украины; обеспечить активное участие Украины в обсуждении вопросов совершенствования европейской системы безопасности как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.