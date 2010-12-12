У Чехии есть три месяца, чтобы подумать об убежище для Данилишина

Чехия имеет три месяца на то, чтобы решить давать ли политическое убежище экс-министру экономики Богдану Данилишину.

Об этом заявила чешский адвокат экс-министра Марина Махиткова в интервью "Радио "Свобода".

"По закону решение дела в первой инстанции длится до трех месяцев. Мы должны твердо верить, что Министерство внутренних дел (Чехии) с этим справится и до трех месяцев дело решит", - отметила она.

"Не думаю, что Украина может тут как-то вмешаться в дело. Это решает Чехия и это полностью в ее компетенции", - добавила адвокат.

Махиткова считает, что на чешскую сторону можно было бы повлиять, "если бы с украинской стороны дошло до изменений, если бы она признала, что процесс, который там открыли - незаконен и что он не опирается на положения Уголовного кодекса Украины".

"Но, учитывая современное состояние дел с охраной прав человека в Украине и тех процессов, которые там происходят, когда украинского адвоката господина Данилишина не допускают к его уголовному делу, думаю, что при таком положении дел изменение решения невозможно", - добавила она.

Адвокат уточнила, что заявление было подано и официально оформлено работниками Министерства внутренних дел (Чехии) 29 ноября 2010 года.

"Данилишин решил, что ситуация критическая, что нет никакой гарантии, что его в Украине ожидает справедливый процесс. Я бы сказала, что это тот единственный и существенный аргумент, почему он решил подать это заявление", - добавила Махиткова.

Она также рассказала, что виделась с Данилишиным в пятницу утром в тюрьме: "Сказала бы так: он выглядит, как того требуют обстоятельства, ведь в тюрьме уже два месяца. Выглядит хорошо и держится".

Украинская правда