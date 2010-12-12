Wikileaks: США были готовы атаковать захваченную пиратами «Фаину»

Соединенные Штаты Америки в 2008 году изучали возможность применения силы к пиратам, захватившим корабль «Фаина» с 17 украинцами на борту, в случае попыток выгрузки военного груза в Сомали.

Об этом говорится в дипломатической депеше тогдашнего госсекретаря США Кондолиззы Райс от 27 сентября 2008 года, направленной американскому посольству в Украине, пишет Зеркало недели со ссылкой на сайт Wikileaks.

В письме, которое было отправлено спустя два дня после захвата «Фаины», отмечается крайняя заинтересованность США в том, что бы военный груз не попал в Сомали.

Дипломатам в Киеве рекомендуется узнать позицию властей Украины относительно возможной военной операции против пиратов.

В письме говорится, что в военной операции не будет необходимости, если пираты, как обычно, лишь будут требовать выкуп за судно.

«Отметьте, однако, что Соединенные Штаты оставляют за собой право принять срочное решение в случае необходимости», — говорится в сообщении.

«Конечно, мы осознаем, что захват судна, представляет большую опасность для жизни членов команды, поэтому мы особенно заинтересованы в том, чтобы знать позицию Украины в отношении возможных действий, если в них будет необходимость», — отмечается в депеше.

Судно «Фаина» было захвачено сомалийскими пиратами 25 сентября 2008 года. Согласно информации Госдепартамента США, на борту судна должны были находиться: 33 танка «Т-72» с запчастями; 42 зенитные пулеметные установки «ЗПУ-4», 36 ручных противотанковых гранатометов «РПГ-7», 6 реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган», 13 тысяч снарядов для танков «Т-72». Согласно заявлениям украинских властей, груз предназначался для Кении, однако в Госдепе США утверждают, что военная техника направлялась в Южный Судан.

Экипаж «Фаины» состоял из 21 человека, т.ч. 17 украинцев, трех россиян и латыша. После длительных переговоров, 5 февраля 2009 года пираты освободили судно за выкуп в 3,2 миллиона долларов.