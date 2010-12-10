Янукович обратился к украинцам

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что в Украине базовые принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека, достаточно часто являются не нормой для выполнения, а лишь лозунгом.

Об этом говорится в обращении главы государства к украинцам по случаю Международного дня прав человека, который отмечается сегодня.

В частности, В.ЯНУКОВИЧА, по его словам, особенно беспокоит то, что в Украине еще не воплощена стратегия по преодолению бедности, имеют место случаи нарушения прав граждан работниками правоохранительных органов.

По мнению Президента, только благодаря глубинным реформам можно кардинально исправить ситуацию в правозащитной сфере. “В этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Принят закон о судоустройстве и статусе судей, начато реформирование правоохранительной системы государства”, - отметил он. При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что уже в ближайшие годы можно существенно улучшить ситуацию с соблюдением стандартов, предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН шесть десятилетий назад.

“В то же время должны осознать, что достичь успеха мы сможем лишь с помощью тесного сотрудничества государства и общественности путем постоянного диалога власти и общества. Власть должна действовать открыто и прозрачно, уважать граждан и поддерживать общественные инициативы”, - отметил Президент.

“Только наш общий труд во имя будущего даст возможность Украине стать в ряд демократий, где соблюдаются высокие международные стандарты прав и свобод человека и гражданина”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.