В АП говорят, что Янукович собирается разогнать половину министерств

Состав Кабинета министров будет сокращен с 26 до 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО после окончания заседания Комитета по экономическим реформам.

«С 24 (без учета премьер-министра и первого вице-премьера) до 16 будет сокращен состав Кабинета министров», - сказал Т.МОТРЕНКО.

Он отметил, что таковым является решение, принятое на комитете, проведенном Президентом Украины, и в ближайшее время ожидается соответствующий указ главы государства.

Он также сообщил, что общее количество органов власти будет сокращено почти вдвое - со 112 до 64.

Вместе с этим вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что каждому из вице-премьеров будет подчинено профильное министерство, в котором не будет отдельных министров.

По словам С.ТИГИПКО, «количество министерств предполагается 16, таким образом, количество членов Кабинета министров будет 17 человек» (с учетом премьер-министра).

При этом он не уточнил, какие именно министерства будут сокращаться, отметив, что соответствующий указ Президента ожидается в ближайшие дни. «Я надеюсь, что он (указ – УНИАН) сегодня-завтра будет подписан Президентом», - сказал С.ТИГИПКО.

Также он сообщил, что планируется на 50% сократить аппарат Кабинета министров и на 30% постепенно будет сокращено количество людей, работающих в исполнительных органах власти, а число исполнительных органов власти будет сокращено почти в два раза.