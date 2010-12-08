Российский эксперт пугает проблемами с демократией: вот забудут люди русский...

Русский язык «уходит» из пространства СНГ, и это угрожает демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил российский ученый и общественно-политический деятель, ректор Академии труда и социальных отношений (Москва) Евгений КОЖОКИН на Форуме европейских и азиатских медиа сегодня в Киеве.

«Русский язык уходит из стран СНГ», - констатировал он. По мнению Е.КОЖОКИНА, эта тенденция негативно влияет на деятельность, в частности, журналистов, и в целом на жизнь людей. «Потому что население, в подавляющем большинстве, не выучит английский. Русский уйдет – и они окажутся в информационном гетто… А нам нужно правовое государство и дорога к демократии», - заявил российский эксперт.

И в этом отношении, по мнению Е.КОЖОКИНА, «просто так сложилось, что отсечем русский язик - и огромный пласт информации из стран уйдет, и бороться за демократию будет сложнее».