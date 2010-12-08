НУ видит в намерениях Януковича «дерзкое антиукраинское действие»

Намерение ликвидировать Институт национальной памяти является дерзким антиукраинским действием, говорится в заявлении партии “Наша Украина”, переданной агентству УНИАН.

“Мы решительно предостерегаем власть от осуществления намерения ликвидировать Институт национальной памяти. Даже намек на уничтожение института в процессе ожидаемых административных изменений не может остаться незамеченным”, - отмечается в заявлении.

«Наша Украина» резко и категорически осуждает такое намерение, прямо свидетельствующее об «оккупационном характере нынешней власти».

В заявлении подчеркивается, что реализация этого замысла должна вызвать бескомпромиссную реакцию каждого украинского патриота и стать одним из неминуемых приговоров для нынешней власти. “Только власть невежд и оккупантов способна пойти на такой откровенно антиукраинский шаг”, - считают в “Нашей Украине”.

“Вся логика действий нынешней власти в гуманитарной сфере не дает оснований сомневаться в вероятности окончательного покушения на Институт национальной памяти. Это - часть пророссийской политики, которая ставит целью затормозить и остановить все процессы национального пробуждения и выздоровления Украины”, - отмечают в партии.

“Наша Украина” призывает все патриотические политические и общественные силы, всех украинских граждан выразить свое решительное несогласие с таким намерением и единодушно стать на защиту общего национального достояния.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря газета "Комментарии" опубликовала проект указа Президента «О системе центральных органов исполнительной власти», предусматривающий ликвидацию 40 государственных структур, в том числе Института национальной памяти.