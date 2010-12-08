В Польше почтили память автора украинского гимна

7 декабря в селе Млыны на Востоке Польши состоялись торжественные мероприятия, посвященные памяти автора музыки Государственного гимна Украины „Ще не вмерла Україна” Михаила Вербицкого (1815-1870).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

Посол отметил, что в рамках торжеств от имени Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и по его поручению возложил венок на могилу композитора.

М.МАЛЬСКИЙ сообщил, что в мемориальных мероприятиях приняли участие более 100 человек, среди которых были представители польского Подкарпатского воеводства, Львовской областной государственной администрации, местной украинской общины и духовенства.

По его словам, ораторы в своих выступлениях отмечали, что М.Вербицкий своим творчеством, служением Богу и людям служил единению польского и украинского народов.

Посол добавил, что в рамках торжеств также состоялась панихида по композитору и концерт молодежного хора, который носит имя М.Вербицкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в мероприятиях, посвященных памяти автора музыки Государственного гимна Украины, приняли участие первый заместитель председателя Львовского областного совета Петр КОЛОДИЙ, заместитель председателя постоянной комиссии Львовского облсовета по вопросам евроинтеграции, трансграничного сотрудничества и связей с украинцами за рубежом Святослав ШЕРЕМЕТА, депутаты облсовета Галина ПИРЧ, Алексей БАЛИЦКИЙ, Остап СТАХИВ.

Справка УНИАН. Украинский композитор, хоровой дирижер, священник, общественный деятель М.Вербицький умер 7 декабря 1870 года в селе Млыны в на то время Галичине, которая входила в состав Австро-Венгерской империи.