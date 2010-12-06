10 декабря состоится VII съезд Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Съезд начнется в 11.00 по адресу: Киев, ул. Московская, 31/33, малый зал киноцентра «Звездный».

Одним из главных вопросов порядка дня съезда является избрание руководящих органов и ревизионной комиссии ассоциации.

Также в ходе съезда будет заслушан отчет о деятельности ассоциации за период с октября 2007 года по декабрь 2010 года.

Кроме того, делегаты съезда утвердят текст обращения к украинской власти в связи с принятием Налогового кодекса.

В рамках съезда предусмотрено проведение брифинга при участии руководящего состава Ассоциации налогоплательщиков Украины и почетных гостей на тему: «Через Налоговый кодекс к гражданскому обществу». Начало брифинга - в 15.15. На вопросы журналистов ответят президент Асоцации налогоплательщиков Украины и первый заместитель председателя ГНА Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По вопросам аккредитации просьба обращаться по телефонам: (044) 278-44-84 и (096) 334-03-94.