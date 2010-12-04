Добкин готовится к проблемам из-за нового Налогового кодекса

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН считает самым правильным нынешний вариант Налогового кодекса Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, так губернатор прокомментировал принятие Верховной Радой новой редакции документа с учетом внесенных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ предложений.

«Мое чёткое убеждение, что тот вариант Налогового кодекса, который сегодня мы имеем, самый правильный. Он оставил для плательщиков единого налога возможность продолжать вести бизнес в той привычной форме, в которой они его вели, но, с другой стороны, он осложнил жизнь тем, кто использует эту возможность для схемы по минимизации уплаты налогов. Каждый год из-за использования таких схем бюджет страны недополучает 40 млрд. грн.», - сказал М.ДОБКИН.

Он отметил при этом, что Налоговый кодекс не следует воспринимать как догму, и на практике документ может совершенствоваться.

«Посмотрим, каким будет новый бюджетный год на новом кодексе. На случай, если будут какие-либо проблемы или неудобства, уже сейчас поручаю Юрию Анатолиевичу САПРОНОВУ (заместителю губернатора – УНИАН) в любом варианте собрать встречу, чтобы мы могли собрать предложения, которые нужно будет направить в Кабинет Министров уже исходя из определенного опыта существования нового налогового законодательства», - сказал М.ДОБКИН 3 декабря после подписания Меморандума взаимопонимания между Харьковской облгосадминистрацией, представителями государственных органов контроля, производителями основных продовольственных товаров, субъектами оптовой торговли и сетями супермаркетов продовольственного профиля.