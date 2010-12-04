Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что тема Налогового кодекса не закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью «5 каналу».

По мнению В.ЛИТВИНА, «появится немало у нас вопросов во время практики реализации этого закона». В частности, отметил он, возникнет немало вопросов, когда «вчитаются в этот закон». «Это документ, который насчитывает 687 страниц», - напомнил он.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимо будет проанализировать, как на практике будут применяться нормы Налогового кодекса, «нужно вести постоянный мониторинг и оперативно вносить соответствующие уточнения и изменения для того, чтобы закон стал приемлемым».

Кроме того, В.ЛИТВИН считает необходимым «приблизить дату введения в действие положений Налогового кодекса, касающихся налогов на роскошь, на недвижимость, на земельные участки, потому что решение то приняли, но отсрочили его на время введения соответствующих законов».