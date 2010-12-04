Литвин считает, что тема Налогового кодекса не закрыта
Когда будет налог на роскошь?
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что тема Налогового кодекса не закрыта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью «5 каналу».
По мнению В.ЛИТВИНА, «появится немало у нас вопросов во время практики реализации этого закона». В частности, отметил он, возникнет немало вопросов, когда «вчитаются в этот закон». «Это документ, который насчитывает 687 страниц», - напомнил он.
В.ЛИТВИН отметил, что необходимо будет проанализировать, как на практике будут применяться нормы Налогового кодекса, «нужно вести постоянный мониторинг и оперативно вносить соответствующие уточнения и изменения для того, чтобы закон стал приемлемым».
Кроме того, В.ЛИТВИН считает необходимым «приблизить дату введения в действие положений Налогового кодекса, касающихся налогов на роскошь, на недвижимость, на земельные участки, потому что решение то приняли, но отсрочили его на время введения соответствующих законов».