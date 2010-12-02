Предприниматели обнародовали Меморандум с правительством

Подписанты Меморандума между Правительственной рабочей группой и представителями малого бизнеса по поводу Налогового кодекса представляют всего 1% от предпринимателей, протестующих против Налогового кодекса.

Об этом идет речь в заявлении на официальном сайтеНационального Координационного совета предпринимателей Украины и акции против Налогового кодекса.

На сайте, в частности, обнародован текст подписанного вчера Меморандума, согласно которому стороны соглашаются создать Координационный совет малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины, а также не применять штрафные санкции по пенсионным взносам на 1 декабря 2010 г. для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога.

В то же время, правительство обязывается ввести мораторий на преследование участников акций протеста против Налогового кодекса, однако взамен должно получить от предпринимателей перечень участников акции. Об этом сказано в п. 5 Меморандума.

Под текстом Меморандума стоят семь подписей представителей общественных организаций.

Как сообщает сайт, данные подписанты представляют всего 1% от предпринимателей, протестующих против Налогового кодекса.

“Если будет разыграно представление достижения согласия с этими лицами, которые не уполномочены от протестуючих ни на какие переговоры, народ никогда не воспримет такое соглашение”, - подчеркивается на сайте Координационного совета предпринимателей.

Согласно обнародованной на сайте информации, предприниматели киевских рынков готовы встретиться с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы рассказать ему, что в действительности двое из подписантов Меморандума с правительством - Александр НАЗАРЕНКО и Владимир ЛЕВИН - “не имеют никакого отношения к рыночникам, которые принимали участие в акциях протеста против Налогового кодекса”. Как отмечают предприниматели киевских рынков, сама ассоциация “Укррынок” обеспечила присутствие на акциях протеста, максимум, нескольких работников своих офисов.