Дела несовершеннолетних должны слушать спецсуды, считают в ХДС

В Украине рассмотрением правонарушений, совершенных несовершеннолетними, должны заниматься специальные юристы и судьи, которые поставят на первое место перевоспитание ребенка, а не наказание за преступление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентской группы "Право выбора", такую точку зрения высказала народный депутат, член Коллегии партии Христианско-демократический союз Екатерина ЛУКЬЯНОВА сегодня в Киеве во время круглого стола по вопросам предотвращения и профилактики насилия против женщин и детей.

«В подростковом возрасте дети могут натворить много глупостей. Главное задание - не допустить, чтобы они действительно превратились в преступников. Можно отправить ребенка в колонию, однако не известно, не выйдет ли из нее еще больший преступник. Поэтому правонарушениями, совершенными несовершеннолетними, должны заниматься отдельные ювенальные суды», - сказала она.

В то же время Е.ЛУКЬЯНОВА отметила, что ювенальная система, действующая в западных демократиях, имеет много минусов, которые необходимо учесть, внедряя ее в Украине. «Ювенальная система призвана усилить права ребенка. При этом это может приобрести бессмысленные формы. Например, когда ребенок может подать в суд на родителей за то, что они не пустили его в кино», - заявляет депутат. Именно поэтому, убеждена Е.ЛУКЬЯНОВА, «нужно провести четкую грань между реальной защитой прав ребенка и вседозволенностью».