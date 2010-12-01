«Сатану, бурлящего внутри» горсовет Тернополя успокоит иконой

В зале пленарных заседаний Тернопольского городского совета отныне будет висеть икона с изображением Иисуса Христа.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, эту икону вчера подарили городскому совету епископы традиционных христианских конфессий, благословляя новоизбранных депутатов на их работу.

«Было бы неправильно ее поставить где-то иначе, как в зале заседаний», - убежден С.НАДАЛ.

Он также считает, что благодаря иконе удастся успокоить страсти во время пленарных заседаний. Ведь уже во время первой сессии депутаты от Партии регионов не скрывали своего возмущения тем, что их представителей не включили в состав счетной комиссии, в состав горисполкома, они также имели довольно много замечаний относительно нарушений регламента, добавил мэр.

«Есть надежда, что икона таки имеет чудотворную силу и свою работу сделает. Возможно, те, у кого там Сатана внутри бурлит, посмотрят на икону и успокоятся, и Бог таки даст им разум», - сказал С.НАДАЛ.

Он также выразил убеждение, что икона никому не будет мешать в зале пленарных заседаний.

Раньше в зале пленарных заседаний висел лишь герб Тернополя, а также портрет первого бургомистра-украинца Тернополя Владимира Лучакивского.