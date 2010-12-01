В БЮТ думают, что Азаров, Бродский и Тигипко спрячутся

Первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ считает, что из высокопоставленных должностных лиц никто не понесет ответственности за разработку и принятие Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам С.СОБОЛЕВА, авторы Налогового кодекса «спрячутся». «Это АЗАРОВ, без сомнения, это ТИГИПКО, который отвечает за экономический блок, это председатель Госкомпредпринимательства (Михаил БРОДСКИЙ – УНИАН)», - сказал С.СОБОЛЕВ.

С.СОБОЛЕВ отметил, что все четко понимают, что без верховной воли Президента такой вид Налоговый кодекс никогда не имел бы. «По моему мнению, идет большая игра, когда с одной стороны кого-то отправляют в отставку, как это пишут о БРОДСКОМ, и, таким образом, находят козлов отпущения, а дальше - ничего», - сказал он.