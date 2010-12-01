Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что добровольно не уйдет в отставку с поста главы Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом глава Госкомпредпринимательства написал в своем веб-блоге.

«Добровольно в отставку я не уйду. Нужно закончить дерегуляцию. Мы многое в этом направлении уже сдвинули с места, теперь нужно довести дерегуляцию до конца. После этого – возможно», - отметил он.

При этом он добавил, что «если Президент решит отправить меня в отставку - это его право. Народ его избрал и дал полномочия. Решения президента я не комментирую».

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники написали, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил М.БРОДСКОГО с должности главы Госкомпредпринимательства.