Верховная Рада реабилитирует сороку, грача и сойку

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» об улучшении охраны некоторых видов животных, внесенных в Конвенцию 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 415 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на приведение Закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте» в соответствие с Законом «О присоединении Украины к Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе» и введении более рационального использования охотничьих ресурсов.

Предложены такие изменения в Закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте»: в статье 16 ввести научные обоснования на лимиты и нормы использования охотничьих ресурсов; в статье 19 - установить исключения по срокам охоты для некоторых видов птиц, которые включены в дополнение ІІ Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе, в третье издание Красной Книги Украины; установить срок охоты на волков; в статье 33 исключить из перечня вредных животных сороку, грача и сойку, которые в действительности являются очень полезными птицами, поскольку уничтожают вредных насекомых и мышевидных грызунов.