Конституционный суд: одноразовый или постоянно действующий?

Ожидание вердикта Конституционного суда относительно указа Президента о роспуске ВР под аккомпанемент резких комментариев по адресу самого Суда постепенно готовит почву не только для последующего выражения ему недоверия, но и для неадекватной реакции сторон на возможные сюрпризы в этом вердикте.

Например, как после отрицаний легитимности Суда оппозиция прокомментирует признание указа Президента конституционным (если такое будет)? Заявит, что удовлетворительное для нее решение стало следствием ее публичного демарша? Или, может, присоединится к возмущению коалиции?

Или как, напротив, коалиция воспримет желаемое для себя признание Судом указа неконституционным – после откровенного хамства своих представителей по адресу членов КС? Или, может, коалиция не пожелает признавать выгодный себе вердикт, поскольку он одобрен при участии судей, которых она презирает?

Все это в значительной мере будет зависеть не только от конъюнктуры, но и от мотивировочной части вердикта. То есть – от правовой или и политической аргументации судей.

От нее же зависит и открытый в настоящее время вопрос: является ли состав Суда профессиональным, зависит ли он от того, кем назначен, имеет ли основания и в дальнейшем решать глубокие конституционные противоречия?

Конституционный суд отличается от всех остальных, включая и Верховный Суд, не только тем, что его решения являются окончательными и не подлежат обжалованию, и не только тем, что он рассматривает сугубо “бумажные” дела, то есть соответствие актов (законов, указов, постановлений) Конституции. Его особенность еще и в том, что его состав слишком ограничен и не подлежит отводам и замене в случае недоверия к конкретным судьям одной из сторон процесса. Как и в случае с ЦИК, даже болезнь судей КС может привести к сокращению кворума Суда вплоть до его ликвидации, которая сделает Суд недееспособным. Замена же судей в случаях, предусмотренных законом о КС, возможна лишь в результате длительной и сложной процедуры, и никоим образом не во время начатых слушаний актуального вопроса.

Именно поэтому, а не лишь из-за отсутствия доказательств в коррупционном скандале и моральных мотивов, невероятным является ожидаемый оппозицией самоотвод судьи-докладчика, а также самоустранение от дела пяти судей, которые, по мнению коалиции, высказались в интересах указа Президента еще до начала процесса...

Но именно поэтому и общество, придерживаясь предписаний КС, имеет право на особо придирчивое отношение к нему, и не только исходя из подозрений и даже политических следствий одобренных Судом решений. Оно должно еще и понимать логику рассуждений высших конституционных чиновников.

Все это прекрасно осознают обе заинтересованные стороны теперешнего кризиса. Потому когда они умышленно непочтительно относятся к составу Суда, продолжая демонстративное встречное давление на него даже после резолюции ПАСЕ, – приходится признать, что они играют общую игру. Или против Конституционного суда как института, или против его возможных аргументов в обосновании решения конкретного, но совсем не локального дела.

Именно мотивация вердикта КС относительно указа Президента о роспуске ВР должна содержать существенный комментарий относительно полномочий ветвей власти, то есть всей ныне действующей Конституции в соответствующих разделах, а также возможностей ее последующего реформирования или даже переписывания.

А это и является предметом настоящей борьбы сторон, которые, собственно, и пришли к нынешнему уровню конфронтации из-за неспособности одинаково “читать” закон 2222, а также из-за нехватки своевременного толкования его со стороны КС.

И больше: даже независимо от того, состоятся ли досрочные выборы в парламент, и когда именно и при каких условиях, – вопрос последующего реформирования Конституции уже фактически согласован сторонами – Президентом и премьер-министром, оппозицией и коалицией.

Причем можно утверждать, что сам по себе указ Президента, по крайней мере в данном пункте, уже сыграл ключевую роль, чтобы заставить сторонников ныне действующего закона 2222 признать его несовершенство. Не стоит также долго объяснять, что и ПАСЕ, резко высказавшись относительно конституционной реформы от 2004 года, в этом вопросе стала на сторону Ющенко, частично оправдав его указ.

А вот что касается Конституционного суда – здесь интереснее...

Он, конечно, может ограничиться оценкой соответствия указа лишь 90-й статье Конституции, где речь идет о трех основаниях для роспуска парламента. Тогда он фактически проигнорирует ссылку Президента на другие статьи закона 2222, не дав им оценки.

И тем самым действительно станет в один ряд к КС предыдущего созыва, который признал возможным третий срок президентства Кучмы. Напомним, тогдашний КС считал сроки полномочий гаранта лишь от момента одобрения первой Конституции 1996 года, проигнорировав предыдущую историю новейшей Украине от 1991 года, включительно с первым президентством Кучмы.

Кстати, за то решение сторонники конституционной реформы ругают КС так же, как и оппозиция. Потому, если последовательные, не должны были бы быть заинтересованы в том, чтобы прецедент суженного взгляда конституционных судей на предмет их исследования повторился, лишь с той разницей, что речь идет уже не о часовых рамках существования правового поля, а о, так сказать, “пространственных”.

Но едва лишь КС возьмется анализировать упомянутые в указе Ющенко остальные статьи Конституции, на которые ссылается гарант, включая и те, что касаются формирования парламентской коалиции и “императивного мандата”, – как сразу нарушит норму закона о КС – о запрете рассматривать изъяны и преимущества действующей Конституции. Поскольку или найдет противоречия между ст. 90 и статьями, указанными Президентом, или будет вынужден объяснить невозможность для Президента осуществлять свои полномочия.

Что-то подсказывает, что судьи КС, вместе с теми, кто находится под “подозрением” у каждой из политических сторон процесса, будут пытаться избежать самообличения. А потому фактически одновременно с вынесением вердикта относительно президентского указа вынуждены будут отрицать запрет, выписаный в законе о КС, то есть толковать уже осуществленную конституционную реформу.

После этого Конституционному суду будет легче рассмотреть представление относительно последних изменений к закону о КС...

То же можно допустить и относительно вопроса о формировании коалиции и императивного мандата. Кстати, в этом контексте открытым остается вопрос и относительно “института” так называемых внефракционных депутатов...

Так что по крайней мере у Президента Ющенко есть основания надеяться на позитивный для себя вердикт КС если не в части провозглашения досрочных выборов, то в части, которая касается широкого спектра вопросов конституционного кризиса.

Неудовлетворенной в этом случае может остаться оппозиция, или, если точнее, ее часть в лице БЮТ, или даже лишь руководство блока.

Но это несколько иная тема, поскольку непосредственно Ющенко интересует именно широкий контекст.

Проблему же досрочных выборов, как известно, оппозиция намеревается решить другим путем – через сложение своих мандатов...

В то же время нервотрепку представителей коалиции в КС, которая воплощается в довольно-таки грубые формы, – также можно объяснить лишь тем, что они побаиваются возможного варианта вердикта Конституционного суда, которым были бы подорваны фундаменты самой конституционной реформы. А то с чего бы демонстрировать отсутствие вежливости, особенно после того, как очередным постановлением коалиция уже “сдала назад” в вопросе об индивидуальном членстве и, по мнению спикера Мороза, полностью устранила причины для указа Президента в глазах КС?

Но в том-то и дело, что “уступка”, на которую коалиция пошла под давлением указа, даже в случае отмены досрочных выборов, но с введением запрета расширять коалицию, – все равно ставит ее перед тяжелым испытанием. Испытанием на прочность коалиции.

Напомним, что расширение коалиции за счет “перебежчиков” из оппозиции ставило целью не только аккумулирование 300 голосов ради преодоления вето Президента или последующего конституционного ограничения его полномочий. Прежде всего оно давало возможность коалиции сохранить свою численную функциональность даже в случае, если бы среди фракций – субъектов создания коалиции – произошел настоящий раскол. Например, если бы начали бойкотировать определенные голосования фракции коммунистов или социалистов. Именно на этот случай были нужные дополнительные “внефракционные” голоса депутатов, чтобы нейтрализовать внешние признаки этого раскола.

В настоящее время, в случае, если КС возобновит работу Верховной Рады, но запретит официально включать депутатов-индивидуалов в коалицию, – буквально несколько проектов законов, предложенных Ющенко, могут разбить коалицию вдребезги.

Тогда Ющенко останется внести на рассмотрение ВР вопрос о доверии к правительству Януковича, – и проблема досрочных выборов снова появится в своей полноте, но уже в соответствии со ст. 90... Правда, тогда опять возникнет призрак переформатирования коалиции или тема цены голосов отдельных депутатов от оппозиции и “внефракционных”... Но созданный в настоящее время политический фон вряд ли будет способствовать такому простому решению проблемы.

Что же касается роли Конституционного суда, то стоит лишь добавить: в случае попытки вынесения упрощенного вердикта он рискует стать одноразовым инструментом выполнения политического заказа одной или другой стороны.

А одноразовый – он и одноразовый. Причем упомянутые выше особенности КС в сравнении с любыми другими судами в этом смысле делают его наиболее уязвимым.

Поэтому если КС своим решением, особенно если оно будет упрощено и не обосновано, углубит недоверие к себе, а политическим субъектам, как они уже провозгласили, все равно придется решать свои проблемы в договорном режиме, – у них не будет потребности в дальнейшем содержать такой вот “инструмент”. Лучше потратить бюджетные деньги, как у нас считают, на благосклонность не судей, а электората.

Он-то действительно постоянно действующий...

Ирина Погорелова