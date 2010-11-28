Предприниматели призывают украинцев объявить забастовку

Координатор акции протеста предпринимателей Александр ДАНИЛЮК призывает украинцев завтра объявить однодневную забастовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, об этом А.ДАНИЛЮК заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, общенациональную акцию протеста предпринимателей, назначенную на 29 ноября, должно поддержать все сознательное работающее население Украины, в том числе и работники бюджетной сферы. По словам А.ДАНИЛЮКА, граждане должны объявить однодневную забастовку и обозначить этим шагом свою позицию в ответ на “нескрываемую узурпацию власти в государстве, методическое подавление политических и экономических прав и свобод”, поскольку представители власти не намерены проводить референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента по требованию предпринимателей.

В сообщении напоминается, что председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что предприниматели не могут организовать референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, поскольку это, по его словам, не предусмотрено Конституцией.

«Во-первых, толкование Конституции не входит в полномочия господина ШАПОВАЛА, поскольку это не предусмотрено его функциональными обязанностями. Во-вторых, если бы он взял в руки этот документ и ознакомился с содержанием статьи 74, то узнал бы, что референдум в Украине не допускается лишь относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. И точка. Любые другие вопросы могут стать предметом рассмотрения на всеукраинском или местном референдумах», - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам «позорная некомпетентность этого чиновника является отражением общего уровня компетенции людей, которые сегодня считают, что они нами правят. Нам фактически сообщили, что власть не планирует придерживаться норм Основного Закона и гарантировать наше право на свободу волеизъявления. На это у нас лишь один ультимативный ответ: или парламент и президент немедленно соглашаются на перевыборы и этим доказывают, что имеют инстинкт самосохранения и не растратили остатков здравого смысла, или мы поднимаем страну и акциями прямого действия возвращаем себе свои законные права».

Он также заметил, что в понедельник в Украину прибывает официальная делегация Венецианской комиссии во главе с секретарем комиссии господином Томасом МАРКЕТОМ. По мнению А.ДАНИЛЮКА, однодневная общенациональная забастовка станет лучшим проявлением реального отношения народа к власти и даст Венецианской комиссии необходимый материал для выводов.

«Акция, начинавшаяся, как протест против экономических притеснений стала политической. Власть сама спровоцировала людей на это противостояние. Сегодня на Майдане все меньше говорят о Налоговом кодексе и все больше об общей несправедливости, которая овладевает государство. 29 ноября, в понедельник, начинается всеукраинская бессрочная политическая акция протеста, которая имеет целью поставить, наконец, эту страну с головы на ноги. От того, подпишет или заветирует Президент Налоговый кодекс, сегодня уже не зависит ничего. Обо всем этом нужно было думать раньше. Время вышло», - подчеркнул правозащитник.