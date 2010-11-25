Немыря: резолюция Европарламента - пощечина украинской власти

Резолюция Европарламента относительно ситуации в Украине является поддержкой европейских стремлений нашего государства и пощечиной украинской власти, которая отдаляет эту перспективу.

Как сообщает сайт БЮТ, об этом заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ заявил на пресс-конференции.

«Принятая сегодня резолюция Европейского парламента является поддержкой европейских стремлений и европейской перспективы Украины. В то же время эта резолюция является жесткой пощечиной украинской власти, которая не приближает, а отдаляет нашу страну от Европейского Союза», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он считает, что в сегодняшней резолюции выражается наиболее жесткая критика Европарламента относительно Украины, в частности, обеспокоенность упадком демократии в Украине, а также относительно расширенной и политически-мотивированной деятельности Службы безопасности Украины, и злоупотреблений с политическими целями административной и судебной системами. Г.НЕМЫРЯ напомнил, что также Европарламент выражает свою обеспокоенность относительно проведения местных выборов, которые не создали нового позитивного стандарта.

«При проведении местных выборов наша страна получила неудовлетворительную оценку от Европейского парламента», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также подчеркнул, что все усилия действующей украинской власти, в частности, представителей Министерства иностранных дел, направленные на блокирование принятия резолюции, привели к тому, что критика в ней по сравнению с октябрем стала еще более жесткой, а пункт относительно предоставления Украине «дорожной карты» для получения безвизового режима с ЕС вообще был снят. Теперь наша страна получила лишь план действий. «Это еще раз демонстрирует, что проевропейская риторика ЯНУКОВИЧА не имеет ничего общего с его антиевропейской практикой», - считает Г.НЕМЫРЯ.

«Европейский парламент однозначно заявил, что без крепкого фундамента демократических прав и свобод, без уважения к правам человека, роли СМИ, оппозиции, гражданского общества, мечты о европейской интеграции Украины останутся лишь в речах, которые пишут Президенту его спичрайтеры», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.