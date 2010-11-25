Акимова говорит, что нашла общий язык с предпринимателями

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА отмечает, что переговоры, которые проходят с представителями пикетирующих центральные органы власти предпринимателей, не согласных с принятием нового Налогового кодекса, носят конструктивный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

«Сейчас была встреча с предпринимателями и с людьми, которых уполномочил наш малый и средний бизнес высказать свои чаяния и тревоги. Я думаю, что эта встреча прошла в очень конструктивном диалоге», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что стороны сошлись в позиции, что политизация вопроса о принятии Налогового кодекса недопустима.

«Прозвучала одна очень правильная мысль, которая была поддержана всеми участниками этой встречи за круглым столом – не может быть политизации важного экономического процесса. Нет места активной неконструктивной политике, когда речь идет о содержании важного экономического документа, которым является Налоговый кодекс», - сказала И.АКИМОВА.

Также она отметила, что предприниматели, принимавшие участие во встрече, прекрасно понимают, что Налоговый кодекс не будет абсолютно идеальным документом, и в будущем его нормы могут быть изменены.

«Эта мысль была полностью поддержана предпринимателями. Когда бы ни был принят этот документ, проблемы, связанные с администрированием налогов, со взаимоотношениями налогоплательщиков и налоговой администрации, ставками и многие другие проблемы, связанные с налогообложением, останутся, потому что никакой документ не может быть абсолютно совершенным, принятым всеми сторонами без каких-либо комментариев. Эти проблемы надо решать. И предприниматели согласны, что эти проблемы нецивилизованно решать исключительно выходом на Майдан», - сказала И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.