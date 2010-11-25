Фигура Фирташа усилит Совет при Президенте

В Конфедерации работодателей Украины считают, что председатель Group DF Дмитрий ФИРТАШ, представляя Федерацию работодателей Украины (ФРУ) в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины, будет отстаивать интересы работодателей.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Всеукраинского объединения организации работодателей «Конфедерация работодателей Украины» Александр СОКОЛОВСКИЙ.

“Я считаю, что это очень весомая фигура, которая должна отстаивать интересы как работодателей, так и людей, которые работают на этих предприятиях. И лично я приветствую, что человек такого уровня и такого рейтинга в движении работодателей может возглавить наш совместный представительский орган”, - сказал А.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что “работодатели это то, на чем держится государство”.

Как сообщал УНИАН, по предложению работодателей, которые представляют предприятия химической отрасли, председатель совета директоров Group DF Д.ФИРТАШ избран представителем Федерации работодателей в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины.

Совет ФРУ рекомендовал избрать Д.ФИРТАША председателем Совместного представительского органа со стороны работодателей на национальном уровне.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1.

В состав ФРУ входит более 500 организаций работодателей из всех регионов Украины, которые охватывают более 10 млн. наемных работников. Федерация работодателей работает по специальному закону «Об организациях работодателей».

Отраслевые объединения Федерации работодателей Украины: Всеукраинское объединение отраслевых организаций химической и нефтехимической промышленности, Украинская организация работодателей легкой промышленности, Всеукраинское отраслевое объединение организаций работодателей бытового обслуживания населения, Ассоциация предприятий производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники, Всеукраинское объединение организаций работодателей области здравоохранения и другие.

В декабре 2008 года Федерация работодателей Украины зарегистрирована в официальном реестре лоббистов в Брюсселе.