Депутат про РосУкрЭерго, суд и МВФ

Народный депутат, член фракции “БЮТ-Батькивщина” Сергей ВЛАСЕНКО считает, что власть использовала судебную систему для того, чтобы «выкачать» из карманов налогоплательщиков огромные суммы денег.

Об этом он заявил, комментируя решение Верховного Суда, которым тот обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть газ компании - посреднику «РосУкрЭнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам С.ВЛАСЕНКО, решение Верховного Суда по этому делу – это «очередной сеанс игры в поддавки со стороны НАК «Нафтогаз Украины» с целью получить якобы легитимные, законные основания на «возвращение» 12 млрд. кубометров природного газа частной структуре Дмитрия ФИРТАША».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что этот судебный процесс не может считаться объективным, поскольку один из его участников не пользовался никакими возможностями для защиты своих интересов. «Власть в который раз, использовав нелепость судебной системы, использовав те новации, которые были внедрены Законом «О судоустройстве и статусе судей», сделала все для того, чтобы выкачать из карманов налогоплательщиков огромные суммы или в виде денег, или в виде природного газа для того, чтобы удовлетворить интересы частной компании «РосУкрЭнерго», - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что «БЮТ-Батькивщина» использует все возможности, чтобы защитить граждан Украины от последствий этого судебного решения, в частности, вновь обратится к европейскому сообществу, в Международный валютный фонд, «поскольку очевидно, что деньги, которые Украина сейчас получит от МВФ, будут направлены на погашение этой задолженности». При этом С.ВЛАСЕНКО убежден, что в дальнейшем эту задолженность перед МВФ будут компенсировать граждане Украины из собственных карманов.

Кроме того, депутат отметил, что данное судебное решение свидетельствует также и о том, что в бюджете НАК «будет дыра не в 10 млрд. грн., а минимум 3,5 млрд. долларов или 25 млрд. грн.».

«Как может нормально функционировать компания с долгом в 35 млрд. грн.? Потому мы будем обращать на это внимание международных инвесторов, поскольку невозможно под такие вещи предоставлять кредиты Украине», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что в свое время БЮТ уже обращался с соответствующими заявлениями в Стокгольмский арбитраж, другие судебные институты. «Мы будем отстаивать права граждан Украины до последнего, потому что именно у них крадут эти деньги», - заявил он.