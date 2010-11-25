Днепропетровск соберет на Киев несколько сот человек

В центре Днепропетровска состоялся митинг предпринимателей против Налогового кодекса, в котором приняла участие около тысячи предпринимателей города, сообщает Радио Свобода.

По словам протестующих, налоговыми новациями нынешняя власть «уничтожает средний класс, основу страны, тех, «кто сделал себя сам», и таким образом уничтожает саму Украину».

Участники митинга установили символическую виселицу, с которой спустили три петли с надписями «Газовая петля Януковича – Медведева», «Налоговая петля Азарова – Тигипко», «Коммунальная петля Азарова – Тигипко».

Предприниматели также заявили о намерении принять участие в завтрашней всеукраинской акции протеста в Киеве.

На митинге начали сбор средств на поездку в столицу. Днепропетровские предприниматели планируют отправить в Киев делегацию в несколько сот человек.

При этом участники акции обратили внимание, что автотранспортные предприятия пока отказываются везти протестующих в Киев, ссылаясь на указание «сверху».