Нардепы от Нашей Украины требуют уволить Могилева

Народные депутаты от партии «Наша Украина» требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уволить министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА в связи с грубым нарушением сотрудниками органов милиции прав и свобод человека и гражданина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, соответствующее обращение уже зарегистрировано в Администрации Президента.

«Последние события, связанные с мирными собраниями граждан Украины, которые протестуют против введения в действие Налогового кодекса, засвидетельствовали грубое нарушение сотрудниками органов милиции Украины прав и свобод человека и гражданина. Правоохранительные органы фактически препятствуют конституционному праву граждан Украины собираться мирно без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещались органы исполнительной власти или органы местного самоуправления», - говорится в депутатском обращении.

Как отмечают народные депутаты, органы милиции используют методы незаконного давления с целью помешать гражданам Украины свободно выражать свои взгляды и убеждения. «СМИ массово сообщают о задержании участников митингов, подбрасывание наркотиков общественным активистам, проведение «собеседований» с предпринимателями в правоохранительных органах с целью заставить отказаться от участия в акциях протеста, попытки провести поименную перепись участников акции протеста, запугивания перевозчиков в регионах», - подчеркивается в обращении.

Народные депутаты приводят пример, что 22 ноября милиция незаконно задержала 140 автобусов с участниками акции протеста против Налогового кодекса из разных регионов Украины. По их мнению, такие действия противоречат принципам демократического правового государства и являются грубым нарушением ряда положений Конституции Украины.

«Учитывая вышеприведенное, требуем немедленного освобождения министра внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВА от занимаемой должности в связи с грубым нарушением сотрудниками органов милиции Украины прав и свобод человека и гражданина. Если это не произойдет, то будем считать, что всю ответственность за антизаконные действия милиции берет на себя лично Президент Украины», - отмечается в обращении депутатов от «Нашей Украины».