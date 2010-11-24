Почести для Переса сократили из-за дождя

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Государства Израиль Шимона ПЕРЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась на крыльце Администрации Президента.

Из-за плохих погодных условий официальная часть была максимально сокращена.

Президенты пожали друг другу руки и прошли вовнутрь здания, где должны состояться переговоры.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита Ш.ПЕРЕСА должны состояться украинско-израильские переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух государств и церемония подписания двусторонних документов.

Сегодня же состоится церемония возложения Ш.ПЕРЕСОМ венка к могиле Неизвестного солдата. Также с участием Ш.ПЕРЕСА состоится церемония памяти жертв Голодомора в Украине. Кроме того, Президент Израиля встретится со студенческой молодежью и представителями еврейских организаций.

25 ноября Ш.ПЕРЕС примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Бабий Яр" в Киеве и в церемонии возложения цветов к памятнику расстрелянным евреям (Менора).

Кроме того, Ш.ПЕРЕС выступит перед представителями управленческой элиты и деловых кругов Украины под эгидой Фонда эффективного управления.

Завтра же он отбывает в Днепропетровск, где посетит синагогу и встретится с еврейской общественностью и побывает в еврейской школе №144.