На Майдане Независимости - около 100 участников акции протеста

В Киеве на Площади независимости, где длится акция против Налогового кодекса, по состоянию на 9.30 находится около 100 человек.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требуют, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на этот документ.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.