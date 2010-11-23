Губернатор напоролся на отпор журналистов

В Хмельницком журналисты заявили о давлении главы областной государственной администрации Василия ЯДУХИ на региональные средства массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении журналистов.

«12 ноября 2010 года глава Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА на своей пресс-конференции обвинил газеты «Є Поділля», «Подільський кур’єр», «Подільські вісті» в необъективном освещении избирательной гонки и «дискредитации» выборов в Хмельницкой области. Это не первая подобная реакция В.ЯДУХИ на журналистские публикации. Активно выступая в средствах массовой информации области, особенно на телевидении, он, как и некоторые его соратники из областной организации Партии регионов, считает возможным поучать журналистов, что и как им писать, выражает возмущение, а то и осуждает некоторые журналистские материалы и их авторов. Более того: некоторые действующие руководители и до сих пор считают себя вправе определять темы для коммунальных СМИ», - говорится в заявлении хмельницких журналистов.

Вместе с тем журналисты выразили надежду, что «В.ЯДУХА осознает свою ответственность за утверждение демократии в Украине, которая без свободных, независимых СМИ невозможна».

На данное время заявление подписали 20 журналистов, сбор подписей продолжается.

Журналисты намерены отправить копии этого заявления в Администрацию Президента Украины и Национальный союз журналистов Украины.