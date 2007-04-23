Владимир Литвин даст пресс-конференцию в УНИАН

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Председателя Народной Партии, вице-президента НАН Украины Владимира Литвина на тему: «Политическое противостояние в Украине и человеческие потребности» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 270-65-85; 8-066-172-41-65 до 12-00 26 апреля. Регистрация на месте за редакционными удостоверениями.

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