Предложение закрыть дело КС рассмотрит без ”чужих”

Конституционный суд примет решение по проекту постановления судьи Владимира КАМПО о закрытии производства, касающегося указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады в закрытой части рассмотрения этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в перерыве заседания КС сообщила заместитель министра Кабинета Министров Елена ЛУКАШ. На вопрос журналистов, что может означать такой проект постановления, Е.ЛУКАШ ответила, что судья В.КАМПО сформировал свою позицию, касающуюся указа Президента и заявил о ней.

Е.ЛУКАШ добавила, что судья имеет на это полное право, но должен был бы это сделать во время закрытой части заседания КС.

Она также заметила, что стороны процесса не имеют права комментировать такой проект, и решение по нему, согласно процедуре работы КС, будет принято на закрытой части заседания суда.

Как сообщал УНИАН, судья КС В.КАМПО предложил суду прекратить производство по представлению 53 народных депутатов V созыва о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Соответствующий проект постановления он огласил сегодня, 23 апреля, на пленарном заседании КС.

Как отмечается в проекте постановления, рассмотрение указа Президента необходимо прекратить из-за несоответствия конституционного представления требованиям Конституционного Суда, неподведомственности этого представления Конституционному Суду.

В соответствии с проектом постановления, исследование материалов дела свидетельствует, что дело носит исключительно политический характер, а КС не наделен правами решать политические вопросы и не имеет права вмешиваться в политическую деятельность, в частности, в деятельность Кабинета Министров и Верховной Рады.

Кроме того, как отметил В.КАМПО, решение КС не повлияет на разрешение политического конфликта, участниками которого являются Верховная Рада и Кабинет Министров, а наоборот - может обострить политическое противостояние.

Также в проекте постановления отмечается, что КС имеет право прекратить производство по делу, руководствуясь регламентом Конституционного Суда и Конституцией.